بعد استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين.. الاحتلال يخشى من رد المقاومة الليلة





وقالت الاذاعة: "تقول المعادلة الجديدة لحركة الجهاد الاسلامي منذ نهاية الاسبوع الماضي، أنها سترد على إطلاق النار".





وأضافت الاذاعة: "سيكون من المثير للاهتمام، معرفة ما اذا كان سيتم اطلاق صواريخ الليلة، ام سيتم الحفاظ على الهدوء".





موقع (واللا) الإسرائيلي، قال: "مجلس أولياء الأمور في أشكول بغلاف غزة يهدد بتعليق الدارسة الثانوية، إذا تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة هذه الليلة".





يشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين مساء اليوم الأحد، شرق قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد ثلاثة أطفال.





بدوره، قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تغريدة له على موقع (تويتر): "اغتيال ثلاثة أطفال الليلة بواسطة الطائرات الاسرائيلية في خانيونس، والاعلام الاسرائيلي يسارع كالعادة بروايته التي تقول: (إنهم إرهابيون، كانوا يزروعون الالغام على الحدود كي لا تعبرها الدبابات الصائلة)".

رام الله - دنيا الوطنحذرت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، من رد حركة الجهاد الاسلامي، استشهاد ثلاثة اطفال فلسطينيين بعد تعرضهم لقصف من طائرات الاحتلال مساء اليوم الأحد، شرق قطاع غزة.