بسبب حماس وحزب الله.. محكمة مصرية تستدعي مبارك إلى محاكمة مرسي

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، خلال ثورة يناير 2011، لجلسة السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقررت المحكمة سماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وحددت المحكمة جلسة الـ 2 من كانون الأول المقبل، لسماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الأولى مع استمرار حبس المتهمين.وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".يذكر أن المتهمين في هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم: محمد مرسي و28 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكذلك رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.