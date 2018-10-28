شؤون فلسطينية

الأوقاف ولجنة نقل حجاج فلسطين تبحث ترتيبات نقل حجاج الموسم الماضي

الأوقاف ولجنة نقل حجاج فلسطين تبحث ترتيبات نقل حجاج الموسم الماضي
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة نقل حجاج فلسطين
ترتيبات والية نقل حجاج فلسطين للعام الماضي وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الحج السعودية والتي تم الاتفاق عليها في بروتوكول الحج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نقل حجاج فلسطين لموسم 1439هـ / 2018 مـ الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب والوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الاشقر ولقمان الحلو مدير عام المالية ومدير عام الحج فضل اقنيبي ومدير عام الرقابة الداخلية خالد خلاف ومدير عام الدائرة القانونية اكرم العطاونة والسيد سائد موقدي ممثل عن وزارة النقل والمواصلات والسيد عدي داود مندوب عن ديوان الرقابة المالية والادارية .

وتم مناقشة الصعوبات التي واجهت العمل خلال الموسم الماضي ودراسة تطوير اليات العمل المستقبلية واستخلاص النتائج والعبر من اجل تفادي السلبيات وتقوية الإيجابيات.

واكد وكيل الوزارة ابو الرب على مضي الوزارة في النهوض بواقع نقل حجاج فلسطين والعمل على توفير نقل أمن ومريح للحجاج من خلال التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وبما يتلائم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها ، وفتح افاق وتعاون مع الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية وبما يخدم المصلحة العامة أعضاء اللجنة اشادو بما تم خلال الموسم الماضي.

وأكدوا على سعيهم الحثيث في التعاون مع طواقم وزارة الأوقاف مؤكدين على ضرورة تجنب بعض الإشكالات التي حصلت وضرورة مراعاة مجيء موسم الحج في ذورة فصل الصيف خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام الإجتماع اوصى الحضور بضرورة التحضير مبكرا من اجل توفير الحافلات للموسم المقبل.

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