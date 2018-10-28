"جبهة التحرير الوطني" ترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح حزبه لرئاسيات ربيع 2019.وكان الحزب الحاكم قد دعا في وقت سابق الرئيس إلى الاستمرارية، والترشح إلى عهدة خامسة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).والتف عدد من الأحزاب حول مطالبة الرئيس بالترشح مجددا، من بينها التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر.وعبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لاستمرار النظام الحالي بقيادة الرئيس بوتفليقة.