ضبط حبوب غير صالحة للإستهلاك الأدمي في جنين

رام الله - دنيا الوطنضبطت اجهزة الضابطة الجمركية والمباحث العامة ومديرية الزراعة في مهمة مشتركة (2.5 طن) حبوب غير صالحة للإستهلاك الادمي والحيواني في محافظة جنين.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية انه وبناء على معلومات إستخبارية مفادها وجود فستق ولوز وبزر شمس وحبوب غير صالحه الإستهلاك الادمي يظهر عليها علامات عفن وتلف وتصدر منها روائح كريهة، تم تحريك دورية مشتركة من الضابطة الجمركية ومباحث الشرطة والزراعة للمكان، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط الكمية والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي والحيواني.