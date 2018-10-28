شؤون فلسطينية

ملادينوف مُعلقاً على تشغيل مولد ثالث: يجب ألا تُهدر الفرصة للتهدئة وحل القضايا الإنسانية

ملادينوف مُعلقاً على تشغيل مولد ثالث: يجب ألا تُهدر الفرصة للتهدئة وحل القضايا الإنسانية
ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على تشغيل مولد ثالث في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وقال ملادينوف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مع تشغيل التوربين الثالث لمحطة توليد كهرباء غزة، يرى الناس زيادة في إمدادات الكهرباء، تصل إلى 8 ساعات، يجب ألا تهدر هذه الفرصة للتهدئة، وحل جميع القضايا الإنسانية وإعادة وحدة الفلسطينيين في ظل حكومة وطنية وديمقراطية واحدة".

وكانت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، قالت اليوم الأحد: إن سلطة الطاقة، أبلغتها بأنه سيتم تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد.

وأضافت الشركة، أن طواقمها ستستلم الكميات الإضافية، وتبدأ بالتحميل التدريجي للخطوط، وستبدأ من عصر هذا اليوم بتطبيق الجدول الجديد، وهو 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع.

يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي سمح الأسبوع الماضي، باستئناف إدخال وقود لصالح محطة توليد كهرباء غزة، قامت بشرائه دولة قطر، في إطار مساعي الأمم المتحدة ومصر؛ لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

يذكر، أنه تم الانتظام بجدول أربع ساعات، مقابل 16 قطاع منذ بداية العام الحالي، حيث أكدت الشركة، أن العمل بهذا الجدول كان قبل هذا العام، ولكن لم يكن منتظماً.

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