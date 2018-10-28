طائرات الاحتلال تستهدف شباناً فلسطينيين شرقي القطاع .. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ثلاثة شهداء





من جانبه، تحدث موقع (0404) الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، مما أدى الى استشهاد اثنين منهم على الاقل، بزعم محاولتهم زرع عبوة ناسفة.





المتحدث باسم جيش الاحتلال قال: "هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، حاولوا تخريب السياج الأمني وعلى ما يبدو زرع عبوة ناسفة في جنوب قطاع غزة"، على حد زعمه.

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن طائرات الجيش استهدفت شباناً فلسطينيين، شرقي قطاع غزة.وقال موقع 0404 الإسرائيلي: "قامت طائرات تابعة لسلاح الجو، باستهداف شابين فلسطينيين على الأقل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أدى الى استشهادهم".بدوره، أشار موقع (حدشوت 24)، إلى أن من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه ثلاثة فلسطينيين، حاولوا تخريب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.