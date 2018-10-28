الحية: أي إجراءات سيتخذها أبو مازن في غزة سنُقابلها برد فعل مناسب

شاهد تصريحات خليل الحية..



قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن حركته لا تزال تؤيد جهود جمهورية مصر العربية، المُتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار عام 2014، رغم عدم التزام إسرائيل بتلك الاتفاقية.وأكد الحية في حديثه لـ"دنيا الوطن"، نأمل أن تُكلل جهود الإخوة المصريين بالنجاح، ويتمكنوا من إلزام إسرائيل، بما جاء في اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، وكسر الحصار عن قطاع غزة، لنذهب بعد ذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.وأوضح، أن أي إجراءات سيتخذها أبو مازن أو المجلس المركزي المُنعقد في رام الله، وتمس الوحدة الوطنية، أو تمس المجلس التشريعي، هي بمثابة صبّ الزيت على النار، وتشي بمرحلة جديدة من الانقسام، مستدركًا: سنُقابل تلك الإجراءات في حال حدثت برد فعل تكافئها وتناسبها.وأضاف الحية: نأمل أن تسود العقلانية والمنطقية والوطنية، التي تُمكننا أن نعيش بكرامة ووحدة حقيقية، بعيدًا عن حالة التفرد والإقصاء.