الزعنون: محاولات فصل الضفة عن غزة بدأت بالفعل عبر التهدئة والمشاريع الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأكد سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن اعتداءاته في القدس والضفة وقطاع غزة، لافتاً إلى أن تسريب العقارات تسير بوتيرتها العالية.جاء ذلك، خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، التي عقدت مساء اليوم الأحد، بدورتها الـ 30، والتي حملت (الخان الاحمر والحفاظ على الثوابت الوطنية).وبين أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل بُدء بتنفيذها على أرض الواقع من خلال بوابة المشاريع الإنسانية والتهدئة.وجدد الزعنون، التأكيد على ضرورة، أن تنهي حركة حماس انقسامها، ولا يجب تثبيت سياسة الأمر الواقع التي تسعى سلطات الاحتلال لتكريسها.وقال الزعنون: "نحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة"، مضيفاً: "تنفيذ القرارات له أثمان غالية، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني".