هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تُدين تمديد اعتقال جرار

رام الله - دنيا الوطندانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إقدام محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجائر على تجديد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي للنائب خالدة جرار، رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقلة منذ عامين تقريباً.وأكدت الهيئة في بيانها، أن هذه السياسة لن تقوض عزيمة شعبنا الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، معتبرة قرار اعتقال النائب جرار قراراً سياسياً عنصرياً من قبل حكومة الاحتلال بحق نائب منتخب، يدافع عن حقوق شعبه وحريته.وأشار البيان إلى أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي باعتقال جرار تواصل استهداف القيادات الفلسطينية في جميع المستويات، ودعا إلى تسليط الضوء على تجاوزات الاحتلال وممارساته العنصرية والتعسفية بحق أبناء شعبنا.كما قامت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتوجيه رسائل إلى البرلمانات العربية والدولية الصديقة، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا.وتجدر الإشارة إلى أن النائب جرار، اعتقلت عدة مرات لدى الاحتلال، كان آخرها في العام 2015 وما زال الاعتقال مستمراً.