قيادي بحماس يُدين الهجوم على معبد يهودي في أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

دان القيادي في حركة (حماس)، مسؤول ملف العلاقات الدولية، باسم نعيم، الهجوم على المعبد اليهودي في ولاية بنسلڤانيا في الولايات المتحدة، والذي قتل وأصيب فيه 18 شخصًا.



وقال نعيم، وفق ما أوردت صحيفة (فلسطين) المحلية: "إننا وبكل أسف تلقينا خبر الهجوم الإرهابي الجبان على المعبد اليهودي شجرة الحياة في بيتسبرغ في ولاية بنسلڤانيا في الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف: "نحن الفلسطينيين كضحية لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآثاره المدمرة"، لافتاً إلى أن الحادث مدان، وخاصةً أنه ضد دور العبادة؛ ليؤكد أن الإرهاب لا دين ولا قومية له.وأبدى نعيم تعاطف حركته مع أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجرحى الهجوم.وتعرض أمس كنيس يهودي في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق نار، راح ضحيته 11 شخصًا وأصيب ستة آخرون.