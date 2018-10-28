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شؤون فلسطينية

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال
التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عُقد اجتماع قيادي للتحالف الوطني الديمقراطي اليوم الأحد، في إطار التحضيرات لإنجاح عقد المجلس المركزي الفلسطيني، واهمية اتخاذ القرارات الكفيلة بترتيب وضعنا الداخلي واستمرار التصدي للسياسة الأمريكية المعادية، وتصعيد حكومة الاحتلال العدواني والاجرامي ضد الشعب الفلسطيني.

 ويتألف التحالف، من جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال وفتح العواصم العربية بلقاءات سياسية ورياضية وغيرها من لقاءات تحت أية عناوين.

وأشار التحالف إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار التطبيع المجاني وفي ظل حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، من قبل الإدارة الامريكية، ومحاولة تمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مترافقا مع سياسة تصعيد عدواني وإجرامي لحكومة الاحتلال، مستفيدة من الموقف الأمريكي المعادي لشعبنا ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية واحكام الحصار وسياسة القتل والتصفية ، واستمرار نزيف الدم الفلسطيني والاستهتار بحياة أبناء شعبنا وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى والاعتقالات والاقتحامات اليومية ومحاولة المراهنة على بقاء الانقسام الفلسطيني وتغذيته من اجل الوصول الى تهدئة وحلول جزئية لا ترتقي الى مستوى تضحيات شعبنا وخاصة ما قدمه شعبنا الصامد والمحاصر في القطاع من عدد كبير من الشهداء والجرحى والمعاناة المستمرة في اطار مسيرات العودة المستمرة .

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على حقوق الشعب الفلسطيني المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تضمن حقوق شعبنا، بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

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