عاجل

  • الزعنون: نجدد المطالبة لحركة حماس بإنهاء انقسامها والدخول إلى الشرعية

  • الزعنون: نحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة

  • الزعنون: محاولات فصل الضفة عن غزة قد بدأت بالفعل عبر التهدئة والمشاريع الإنسانية

  • بدء أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله

  • الزعنون: القتل والاعتقال والاستيطان وتهويد القدس وتسريب العقارات في القدس يجري بوتيرة متسارعة

مباشر | انطلاق الجلسة المسائية للمجلس المركزي وخطاب الرئيس محمود عباس

شؤون فلسطينية

الأحمد يكشف تفاصيل رسالة حماس الأخيرة بشأن المصالحة والتمكين

الأحمد يكشف تفاصيل رسالة حماس الأخيرة بشأن المصالحة والتمكين
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن ملف المصالحة مطروح على جدول أعمال المجلس، ولفت للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وما زالت لإتمام المصالحة وانهاء الانقسام وأيضا الجهود التي بذلتها الفصائل والشخصيات الفلسطينية ومنها شخصيات من داخل الخط الأخضر الذين كان لهم بالأمس لقاء مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه سيلتقي بهم بعد قليل.

واعتبر الأحمد، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن الرسالة التي وصلت أمس مفادها أن حماس ما زالت متمترسة في خندق الانقسام ودخلوا في حسابات مغلوطة بأن يكونوا بديلاً ولن يكونوا.

وأشار الأحمد أنه بناء على ذلك، إما أن ينتهي الانقسام وتسلم حماس حكومةَ الوفاق الوطني قطاع غزة لتؤدي مهامها كما هو الحال في الضفة، وإن لم يتم ذلك، فلا بدَ من اجراءات عملية لتقويض سلطة التفرد في غزة وهذا ما سيبحثه المركزي.

وأوضح أن جلسة المجلس المركزي المنعقده في مقر الرئاسة برام الله تسير وفق ما خطط لها وما تقرر في جلسته السابقة وامتدادا لجلسات المجلس الوطني لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية من مؤامرات متعددة الأطراف خاصة صفقة القرن واستمرار دولة الاحتلال بتجاهل الاتفاقات التي وقعت في السنوات الماضية ومواجهة الانقسام البغيض.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة مساء اليوم ويقدّم التقرير السياسي ليمهد بذلك لكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال للنقاش في الجلسات العملية للمجلس المركزي.

وشدد الأحمد على ضرورة أن نحسم موقفنا بالنسبة للخطوات العملية من أجل تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، في ظل اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفا معاديا لشعبنا وقضيته وخروجها عن قرارات الشرعية الدولية وشروعها بتطبيق صفقة القرن التي تتجاهل قضية القدس وحدود الرابع من حزيران عام 67 وقضية اللاجئين والاستيطان.

وأشار الأحمد إلى أن الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية مقطوعة بالكامل، في وقت اتخذت فيه واشنطن بعد ذلك خطوات ضد القضية الفلسطينية ما أدى لقطع كامل العلاقات معها، الأمر الذي يعني أن نبدأ بالخطوات العملية ازاء كل ذلك.

وبخصوص العلاقة مع الاحتلال، أوضح أنه ما دامت سلطات الاحتلال لم تلتزم بما وقعت عليه فنحن في حل من التزاماتنا التي أعقبت أوسلو وسننتقل من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، في اشارة إلى أن فلسطين أصبحت عضو مراقب في الأمم المتحدة، لذا لابد أن نجسد هذه العضوية على الأرض والقدس عاصمة لها.

وأضاف الأحمد أن كل الالتزامات المتعلقة بأوسلو باتت مطروحة على الطاولة سواء العلاقات الأمنية أو الاقتصادية مع الاحتلال، ليصار بعد ذلك للبدء بخطوات عملية متدرجة.

وفيما يتعلق بالدستور، قال الأحمد إنه جاهز منذ سنوات لكن يتوجب الآن أن يكون هناك برلمان انتقالي يصادق على مسودة هذا الدستورسيما في ضوء التطورات السياسية المتلاحقة، مشيرا إلى أن لجنة الدستور لجنةٌ دائمة وتبقى تعمل حتى يكون هناك برلمان فلسطيني انتقالي.

أخبار ذات صلة

الزعنون: محاولات فصل الضفة عن غزة بدأت بالفعل عبر التهدئة والمشاريع الإنسانية

الزعنون: محاولات فصل الضفة عن غزة بدأت بالفعل عبر التهدئة والمشاريع الإنسانية

الزهار: إن لم تُعط إسرائيل غزة حقوقها فإن المقاومة تعرف كيف تستردها

الزهار: إن لم تُعط إسرائيل غزة حقوقها فإن المقاومة تعرف كيف تستردها

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تدين تمديد اعتقال جرار

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تدين تمديد اعتقال جرار

قيادي بحماس يدين الهجوم على معبد يهودي في أمريكا

قيادي بحماس يدين الهجوم على معبد يهودي في أمريكا

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه انها مخدره بطوباس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه انها مخدره بطوباس

فوز مشروع مشترك بين الجامعة الإسلامية وجامعة النجاح بمنحة المقدسي الفرنسية

فوز مشروع مشترك بين الجامعة الإسلامية وجامعة النجاح بمنحة المقدسي الفرنسية

خضوري تختتم مشاركتها في أجتماع الامانة العامة لأتحاد الجامعات المتوسطية في ايطاليا

خضوري تختتم مشاركتها في أجتماع الامانة العامة لأتحاد الجامعات المتوسطية في ايطاليا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تدين تمديد اعتقال جرار

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تدين تمديد اعتقال جرار

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال

التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد على رفض وإدانة سياسة التطبيع مع الاحتلال

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه انها مخدره بطوباس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه انها مخدره بطوباس

فوز مشروع مشترك بين الجامعة الإسلامية وجامعة النجاح بمنحة المقدسي الفرنسية

فوز مشروع مشترك بين الجامعة الإسلامية وجامعة النجاح بمنحة المقدسي الفرنسية

&#34;خضوري&#34; تستضيف وفداً من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في هنغاريا

"خضوري" تستضيف وفداً من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في هنغاريا

بنك فلسطين يحتفل بانتهاء ترميم دار الصباغ في شارع النجمة بمدينة بيت لحم

بنك فلسطين يحتفل بانتهاء ترميم دار الصباغ في شارع النجمة بمدينة بيت لحم

بمساهمة من الوطنية موبايل.. د. غنام تسلم كراسي كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة

بمساهمة من الوطنية موبايل.. د. غنام تسلم كراسي كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة

ضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طوباس

ضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طوباس

منوعات

&#34;ترامب&#34; يتغزل في مذيعة &#34;بي بي سي&#34;.. والأخيرة تصدمه بالرد

"ترامب" يتغزل في مذيعة "بي بي سي".. والأخيرة تصدمه بالرد

سخرية لاذعة من حليمة بولند بسبب &#34;حكمتها الصباحية&#34;

سخرية لاذعة من حليمة بولند بسبب "حكمتها الصباحية"

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

عربي

بالتفاصيل.. رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى الرئيس التركي

بالتفاصيل.. رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى الرئيس التركي

شاهد: قناة تركية تبث فيديو لغسل سيارتين يشتبه بنقلهما جثة خاشقجي

شاهد: قناة تركية تبث فيديو لغسل سيارتين يشتبه بنقلهما جثة خاشقجي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور