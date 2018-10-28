فوز مشروع مشترك بين الجامعة الإسلامية وجامعة النجاح بمنحة المقدسي الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنفاز مشروع بحثي بعنوان: "التوصيف الجزيئي للعزلات البكتيرية سالبة الجرام المقاومة للكوليستين من مزارع الدواجن في فلسطين" بمنحة برنامج المقدسى الذى ترعاه القنصلية الفرنسية بالقدس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الفلسطينية، وهذا المشروع مشترك بين فلسطين وفرنسا ويمثل الفريق الفلسطيني من جامعة النجاح كل من: الدكتور محمد القادي، والدكتورة رشا الخياط- من كلية الطب وعلوم الصحة بدائرة العلوم الطبية الحيوية بقسم الأمراض والأحياء الدقيقة والمناعة، ومن الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرؤوف المناعمة- من قسم العلوم الطبية المخبرية بكلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية بغزة،ويقود الفريق الفرنسي الدكتور بونوا دوبليه- من لمعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الزراعية (INRA) ويستمر هذا المشروع مدة عامين، وينفذ جزء من الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما الفحوصات الجزيئية ستنفذ في مختبرات فرنسية، ويشتمل المشروع على زيارات متبادلة بين الطاقم البحثي.أما بخصوص موضوع الدراسة فهو يأتي ضمن الجهود العالمية المبذولة في مكافحة ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية خصوصاً تلك التي تنشأ من القطاع الحيواني.