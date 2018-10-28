خضوري تختتم مشاركتها في أجتماع الامانة العامة لأتحاد الجامعات المتوسطية في ايطاليا











رام الله - دنيا الوطناختتم رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري أ. د. نور الدين ابو الرب ومساعده لشؤون التعاون الاكاديمي الدولي د. ضرار عليان مشاركتهما في اجتماع الامانة العامة لأتحاد الجامعات المتوسطية تحت عنوان "رسم المتوسط – من التعاون الى التكامل" والذي استضافته جامعة كا فوسكاري في فينيسيا – البندقية، ايطاليا بمناسبة مرور 150 عام على تأسيسها على مدار يومي 25 – 26 تشرين الاول 2018 بهدف تبادل وجهات النظر وتحديد سياسة اتحاد الجامعات المتوسطية ، تمهيداً لسنة كاملة من المبادرات والأنشطة والمؤتمرات التي سيتم عقدها في دول البحر المتوسط، وبحث المشاركة في مشاريع التبادل الاكاديمي والطلابي والانضمام الى مشاريع قائمة حول التعليم الالكتروني والهجرة.وشارك في المؤتمر نخبة من المفكرين العالمين وممثلي جامعات اوربية متوسطة ومؤسسات مشاركة كالاتحاد من أجل المتوسط واتحاد الجامعات الاسلامية ومؤسسة آنا ليند وجاءت نسخة هذه السنة تحت رعاية رئيس دولة ايطاليا وعضو الاتحاد الاوروبي كارولس موديس.وأوضح رئيس الجامعة بأن مشاركة جامعة فلسطين التقنية – خضوري مكنتها من المشاركة بشكل فاعل في محاور المؤتمر وورشات العمل والتدريب التي تمحورت حول التعليم الالكتروني والتعليم المفتوح وامكانية التنقل الدائم بين الجامعات المتوسطية والاستفادة من برامج الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتعاون الاكاديمي للدول الاوروبية المتوسطة وكذلك تعاون الجامعات الاوروبية المتوسطة مع نظرائها في الدول الاسيوية حول مواضيع حل ازمات التعليم الجامعي.