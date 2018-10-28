فيديو: قوات الاحتلال تستخدم حوامات صغيرة بحثا عن منفذ عملية (بركان)





ويذكر أن الشاب نعالوة نفذ عملية اطلاق نار في منطقة بركان قبل عدة اسابيع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة واصابة ثالثة بجروح.





ومنذ يوم العملية وحتى اللحظة، وجيش الاحتلال يجري عمليات بحث عن الشاب نعالوة ولكن دون جدوى.

















رام الله - دنيا الوطنبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، باستخدام حوامات صغيرة على مدار الوقت ومعدات حديثة؛ وذلك للبحث عن الشاب أشرف نعالوة منفذ عملية اطلاق النار بمنطقة (بركان) الصناعية بنابلس.