ضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طوباس



جاء ذلك، ضمن خطة العمل المتواصلة للحد من المبيدات الممنوعة من التداول لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين والقطاع الزراعي في احد المخازن بالمحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة.















رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة (دائرة الرقابة الزراعية) من ضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول اليوم الأحد 28/10/2018 في محافظة طوباس.