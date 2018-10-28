نتنياهو للسنوار: إسرائيل لا تقبل إنذاراً من حماس وسنعمل وفقاً لمصلحتنا

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تقبل إنذاراً من حماس وسنعمل وفقاً لمصلحتنا، لافتاُ إلى أن إسرائيل لم ولن تقبل في أي مرحلة أن يتم تحذيرها من قبل حركة حماس، وسنعمل وفق مصالح إسرائيل الأمنية.





وأوضح نتنياهو، رداً على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن إسرائيل لن تقبل بأي شرط لحركة حماس.



وكانت القناة الثانية الإسرائيلية كشفت مساء أمس السبت، عن رسالة جديدة أرسلها السنوار إلى إسرائيل عبر الوفد المصري، لافتةً إلى أن السنوار طلب في رسالته بضرورة بتحويل 15 مليون دولار شهريًا لقطاع غزة والسماح بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة وإلا التصعيد، وفق القناة.