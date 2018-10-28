شاهد كيف تصرف فلسطينيون مع عامل نظافة في الخليل؟

رام الله - دنيا الوطنتفاجأ عامل نظافة من مدينة الخليل، بمفاجأة كبيرة من أهالي الحي الذي يعيش فيه، وذلك بتكريمه في يوم عيد ميلاده وتقديم الهدايا له.ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة وطن 24، الشاب الذي يعمل منذ سنوات طويلة كعامل نظافة في مدينة الخليل، وقد اجتمع عدد من أصحاب المؤسسات والشركات في مدينة الخليل؛ من أجل عمل مفاجأة له في يوم عيد ميلاده؛ تكريمًا للجهود التي يبذلها في نظافة الحي الذي يعيش فيه.وقام المشاركون في الحفل بإلقاء الألعاب النارية في سماء مدينة الخليل، والغناء بأصوات مرتفعة عند وصول عامل النظافة إلى مكان الاحتفال، فيما قامت الشركات والمؤسسات المشاركة في حفل التكريم بتقديم هدايا عينية إلى عامل النظافة؛ تقديرًا منها على جهوده وكفاءته في العمل.