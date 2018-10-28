هيئة الحراك الوطني يعلن انطلاق الحراك البحري 14 غدا الاثنين



ودعت الهيئة، المؤسسات والهيئات الدولية، لملاحقة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



بدوره، أكد حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، أن المسيرات مستمرة، وستبقى مشتعلة حتى انجاز اهدافها المتمثلة في كسر الحصار والعودة والاستقلال واقامة الدولة.



وقال: "التضحيات ودماء الشهداء هي الاسلوب الناجح؛ للتصدي لكل المخططات المشبوهة ولصفقة القرن ولمشاريع الاحتلال وأعوانه".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحسار عن قطاع غزة، عن انطلاق الحراك البحري الـ 14 غدا الاثنين، باتجاه أقرب نقطة للحدود البحرية الشمالية للقطاع.وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين وكسر الحصار عن قطاع غزة.وأشارت الهيئة إلى أن دماء وتضحيات أنباء قطاع غزة الصامد، جذبت انتباه العالم نحو معاناته، مستنكرة استخدام الاحتلال الاسرائيلي، القوة المفرطة بحق المسيرات البحرية.