قيادي فلسطيني: إبقاء معاناة غزة الإنسانية سيُسهل تمرير (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن الرد على (صفقة القرن) وإسقاطها يتطلب توسيع وتلبية متطلبات الصمود لعموم شعبنا.





وأضاف العوض، في تصريح عبر (فيسبوك)، أن ذلك يأتي بشكل خاص من خلال تعزيز صمود أهالي قطاع غزة، لافتاً إلى أن إبقاء معاناتهم الإنسانية، وتفاقمها، سيسهل للمتربصين استغلالها لتمرير (صفقة القرن) من مداخل الإنسانية.







وتابع: "علينا قطع الطريق، فتحت أقدامهم ستسقط (صفقة القرن) ويجب ألا تمر".





