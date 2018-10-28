شاهد: قناة تركية تبث فيديو لغسل سيارتين يشتبه بنقلهما جثة خاشقجي









رام الله - دنيا الوطنبثت قناة إخبارية تركية خاصة صوراً تظهر سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية غسلتا غسيلاً تفصيلياً من الداخل والخارج بعد ساعتين من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.وقالت القناة إن السيارتين هما ذات السيارتين اللتين يشتبه الأمن التركي في أنهما نقلتا جثمان الصحفي.وبحسب سجلات الأمن في إسطنبول فإن التحقيق الذي أجري مع موظفي محطة غسل السيارات على مقربة من القنصلية يدل على أن التنظيف لم يكن روتينياً، وأن سائقي السيارتين أصرا على أن يكون التنظيف كاملاً من الداخل والخارج.كما تدل صور كاميرات المراقبة في المنطقة على أن السيارتين خرجتا من منزل القنصل مباشرة لمحطة غسل السيارات التي لا تبعد أكثر من مئتي متر من منزل القنصل.