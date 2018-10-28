الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث سلطان عُمان، المستشار سالم بن حبيب العميري، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب.وسلم العميري، الرئيس، رسالة من أخيه السلطان قابوس، شكره فيها على زيارته المهمة للسلطنة، التي أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها.بدوره، رحب الرئيس، بمبعوث السلطان قابوس في بلده الثاني فلسطين، مثمناً حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته لسلطنة عُمان الأسبوع الماضي.وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه السلطنة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصُعد كافة، مشدداً حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة العربية.