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شؤون فلسطينية

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت ظهر اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

واستهلت أعمال الجلسة بالسلام الوطني الفلسطيني، وقراءة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وبعد التحقق من النصاب القانوني، جرى مناقشة جدول أعمال الدورة، وإقراره بالإجماع.

وتناقش دورة "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، والتي تستمر على مدار يومين، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة، تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وتكتسب الدورة أهميتها؛ كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب المهم الذي قدمه الرئيس عباس في الدورة، الذي شكل المحاور السياسية الوطنية، التي ستطرح أمام المجلس، وأبرزها الموقف من الإدارة الأميركية، ودور الولايات المتحدة في العملية السياسية، على اعتبارها وسيطاً غير نزيهة.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس، كلمة خلال الجلسة المسائية، التي يتخللها أيضاً كلمة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وأخرى لرئيس مجلس قروي (الخان الأحمر) عيد أبو داهوك.

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