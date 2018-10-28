مباشر | مؤتمر صحفي للإعلان عن الحراك البحري الرابع عشر لكسر الحصار

شؤون فلسطينية

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان
مؤسسة مهجة القدس
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى بعدما بات وضعه الصحي في مرحلة خطرة.

ويواصل الأسير عدنان، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم 57 على التوالي، وأعلن إضرابه عن شرب الماء احتجاجاً على تجاهل سلطات الاحتلال لمطالبه المشروعة في الحرية ووقف اعتقاله التعسفي غير المشروع.

وأكدت "مهجة القدس" أن الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (57) على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأفاد الشيخ عدنان في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أن وضعه الصحي بات في مرحلة حرجة جداً حيث يستفرغ دم، ووزنه في تناقص حاد، ولا يستطيع التحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة شديدة، 

ويعاني من وجود نقاط من الدماء في عينه اليسرى، واخضرار في الصدر، ودقات القلب تتسارع مع أي حركة، وتشنج في أنحاء مختلفة من جسمه.

وأفاد الشيخ خضر عدنان في رسالته التي وصلت مهجة القدس، أن إدارة سجن الرملة تتجاهل وضعه الصحي الحرج، وهو معزول في زنزانة انفرادية، وربما يحصل معه شيء خطير، وهي لا تراقب حالته الصحية التي تتراجع بشكل مستمر وملحوظ، وهدفهم من ذلك قتله أو إيصاله إلى درجة يخسر فيها شيء من جسده.

وأضاف أن سلطات الاحتلال وما يسمى إدارة مصلحة سجونهم تمعن في تعذيبه سواء من خلال النقليات خلال البوسطات من سجن رامون إلى السبع ثم إلى سالم ثم إلى مجدو ثم إلى الجلمة ثم إلى عسقلان ثم الرملة ثم مشفى برزلاي ثم إلى عزل الرملة
القابع فيه حالياً، وإساءة المعاملة خلال البوسطات وخلال التفتيش حيث أنه خلال اليومين الماضيين قامت وحدة خاصة بتفتيش زنزانته وقاموا بقلبها رأساً على عقب وأساءوا معاملته خلال التفتيش بالرغم من أنه لا يقوى على الحركة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس، أن سلطات الاحتلال تتعمد النيل من الشيخ خضر عدنان وصموده، عبر إخضاعه لظروف اعتقالية قاهرة ومعاملة وحشية إجرامية، هدفها التأثير عليه وإنهاكه وإرغامه على فك إضرابه بدون الحصول على حريته، وهو ما يرفضه الشيخ باستمراره في الإضراب المفتوح حتى الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية حياً أو حراً شهيداً بإذن الله.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية ، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في
الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية ورفضاً للاعتقال التعسفي.

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان

الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي

&#34;الميزان&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور