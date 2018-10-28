مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

رام الله - دنيا الوطنلقي 72 من جماعات الحوثيين، مصرعهم في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، وغارات التحالف العربي في محافظة الحديدة، وذلك خلال الساعات 48 الماضية.وأكدت مصادر عسكرية يمنية، أن جماعات الحوثي، نقلت 40 قتيلاً إلى مستشفى العلفي وسط مدينة الحديدة، في حين نقلت 32 قتيلاً إلى مستشفى باجل الحكومي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتركزت المعارك في الأطراف الجنوبية للمدينة وقرب حي الربصة، وامتدت شرقاً في أطراف منطقة كليو 16، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية شرق مدينة الحديدة ومنطقة الكثيب والجبانة.من جانب آخر، ذكرت مصادر ميدانية، أن 15 مسلحاً من جماعات الحوثي، قد لقوا حتفهم، فيما أصيب آخرون في هجوم لقوات الجيش الوطني اليمني في محافظة صعدة، التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوماً مباغتاً على مواقع جماعات الحوثي بعقبة مران، في أعقاب محاولة الأخيرة شن هجوم من ثلاث اتجاهات، مستخدمة أكثر من عشرين عربة قتالية، وعشرات الدراجات النارية.وأشارت المصادر إلى أنه جرى التصدي للهجوم، وشن هجوم عكسي أدى إلى تدمير العديد من العربات والآليات التابعة للحوثيين.