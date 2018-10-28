عربي

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور
رام الله - دنيا الوطن
تمكن تنظيم الدولة من طرد قوات سوريا الديمقراطية من آخر معاقلها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك وفقاً لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لوكالة (فرانس برس): "إن تنظيم الدولة استعاد خلال هجمات مضادة واسعة منذ الجمعة وحتى فجر الأحد، كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية في جيب "هجين" بعد سبعة أسابيع على بدئها عملية عسكرية ضده بدعم أميركي".

وكان تنظيم الدولة، قد شن هجمات في دير الزور، فجر السبت، أسفرت عن مقتل 68 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، بينهم قيادي، وإصابة نحو 100 آخرين.

وكان المرصد، كشف أن السر وراء اختيار تنظيم الدولة لتوقيت الهجمات الكبيرة التي شنها على قوات سوريا الديمقراطية، يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي يمكنه استغلالها، لافتاً إلى أن نساء عناصر في تنظيم الدولة، شاركن في الهجمات.

وأضاف عبد الرحمن في حديث مع (سكاي نيوز عربية): "الأحوال الجوية السيئة، كانت السبب في اختيار هذا التوقيت، لأن معظم عناصر قوات سوريا الديمقراطية ليسوا من المنطقة، فيما يتحصن عناصر تنظيم الدولة فيها منذ نحو 4 سنوات، لذا فهم على دراية واسعة بخبايا المنطقة".

وأوضح عبد الرحمن، أن هذه الهجمات، كانت قوية جداً، وضمت نحو 20 داعشياً، وشملت عمليات انتحارية وألغاماً وقناصة، موضحاً أن نساء شاركن ضمن فرق القناصة في تنظيم الدولة، إلى جانب أطفال أيضاً.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أطلقت في الـ 10 من أيلول/سبتمبر الماضي، عملية عسكرية تسعى من خلالها لاجتثاث مسلحي تنظيم الدولة من آخر جيوبه الواقعة شرقي الفرات، وإنهاء وجوده كقوة مسيطرة هناك.

أخبار ذات صلة

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

صحيفة تركية: مهندس عملية قتل &#34;خاشقجي&#34; زار غابة &#34;بلغراد&#34; قبل العملية بيوم

صحيفة تركية: مهندس عملية قتل "خاشقجي" زار غابة "بلغراد" قبل العملية بيوم

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

طفلان ناجيان من كارثة البحر الميت يرويان تفاصيل اللحظات العصيبة

طفلان ناجيان من كارثة البحر الميت يرويان تفاصيل اللحظات العصيبة

سيول الأردن: جثمان&#34;سارة أبو سيدو&#34;سُلم بالخطأ لعائلة ثانية.. واتفاق بعدم نبش القبر

سيول الأردن: جثمان"سارة أبو سيدو"سُلم بالخطأ لعائلة ثانية.. واتفاق بعدم نبش القبر

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ &#34;لجنة الصحافة الحرة&#34; في اتحاد المنتجين العرب

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ "لجنة الصحافة الحرة" في اتحاد المنتجين العرب

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور