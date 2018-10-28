مباشر | مؤتمر صحفي للإعلان عن الحراك البحري الرابع عشر لكسر الحصار

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد: إن القيادة النافذة والمتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، لا تزال تدير مؤسساتها بشكل منفرد، وهذا سبب من أسباب عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي، المقرر عقده اليوم الأحد في رام الله.

وأكد عضو المكتب السياسي في الجبهة طلال أبو ظريفة في لقاء عبر برنامج "استوديو الوطن" أن القرارات التي اتُخذت على صعيد المجلس الوطني، باعتباره مرجعية المجلس المركزي الفلسطيني في نيسان/ أبريل 2018 ، لا تزال في مهب الريح ومُعلقة.

وشدد على أنه لا توجد أية إرادة أو استعداد لإخراجها إلى حيز الممارسة، فـ "أصبح هناك فارق بين الادعاء في مواجهة صفقة القرن بالبعد النظري، وبين الممارسة العملية التي تجسد المعنى الحقيقي لمجابهة صفقة القرن".

وأوضح، أن ذلك ينجلي "بدءاً بعدم رفع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، واستمرار سياسة قطع الرواتب، وإقحام قضايا الناس في أتون الصراعات القائمة على السلطة".

وأضاف "ثانياً العلاقات مع إسرائيل، وكيف يمكن أن نجابه نتائج هذه السياسة الإسرائيلية الكارثية التي تستهدف كل شي في الأراضي الفلسطينية، في ظل التمسك باتفاق أوسلو، وحركة فتح نفسها تحدث عن أنه آن الأوان للتحلل من هذا الاتفاق، واعترفوا بالخطأ، عندما تم توقيع هذا الاتفاق".

وأكد أن المجلس المركزي، لم ينفذ أيّ قرار من القرارات السابقة، وأبرزها وقف العمل باتفاق باريس، وإلغاؤه، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، واتباع سياسية جديدة تعتمد على عدم التعويل عليه".

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان

الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي

بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي

&#34;الميزان&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

أسرى (هداريم) يُصعّدون من خطواتهم الاحتجاجية وإدارة المعتقل تفرض مزيداً من العقوبات

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

مهجة القدس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور