عربي

صحيفة تركية: مهندس عملية قتل "خاشقجي" زار غابة "بلغراد" قبل العملية بيوم

صحيفة تركية: مهندس عملية قتل "خاشقجي" زار غابة "بلغراد" قبل العملية بيوم
الصحفي الراحل جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "صباح" التركية الأحد، أن "مهندس عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، هو أحمد عبد الله المزيني أحد العاملين في القنصلية".

ووفق ما قالته الصحيفة بحسب "عربي21" فإن "المزيني يبدو أنه كان داخل سيارة القنصلية السعودية التي أظهرتها الكاميرات، حينما زارت غابة بلغراد بمدينة إسطنبول قبل مقتل خاشقجي بيوم واحد"، مؤكدة أن "الشخص الذي أخذ أمر الإعدام وخطة الاغتيال من نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري الذي يعمل تحت وصاية ولي العهد محمد بن سلمان؛ هو المزيني".

واعتبرت الصحيفة أن "المزيني كان في منصب رسمي بالقنصلية السعودية بإسطنبول، لكن مهمته الرئيسة كانت العمل مع الاستخبارات السعودية"، على حد قولها.

وكانت الصحيفة ذاتها، كشفت قبل أيام عن معلومات جديدة متعلقة بدور المزيني في خطة قتل خاشقجي، لافتة إلى أنه "يعمل ملحقا عسكريا في القنصلية، وله دور كبير في التخطيط والتنفيذ والتوجيه في عملية مقتل خاشقجي، ويقف خلف إعطائه موعدا آخر لمراجعة القنصلية".

وأضافت، أنه بعد حضور خاشقجي إلى القنصلية في 28 أيلول/ سبتمبر، حيث كان يتواجد المزيني في القنصلية في ذلك الوقت، غادر الأخير إلى الرياض في الساعة الـ14:31 دقيقة عبر مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول.

وسبق أن أعلنت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن ثلاثة مصادر مطلعة على قضية خاشقجي، كشفت لها هوية العقل المدبر لعملية الاختطاف والقتل، مؤكدة أنه "ضابط رفيع المستوى في جهاز رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، ومقرب من الدائرة الداخلية لمحمد بن سلمان".



أخبار ذات صلة

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

طفلان ناجيان من كارثة البحر الميت يرويان تفاصيل اللحظات العصيبة

طفلان ناجيان من كارثة البحر الميت يرويان تفاصيل اللحظات العصيبة

سيول الأردن: جثمان&#34;سارة أبو سيدو&#34;سُلم بالخطأ لعائلة ثانية.. واتفاق بعدم نبش القبر

سيول الأردن: جثمان"سارة أبو سيدو"سُلم بالخطأ لعائلة ثانية.. واتفاق بعدم نبش القبر

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ &#34;لجنة الصحافة الحرة&#34; في اتحاد المنتجين العرب

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ "لجنة الصحافة الحرة" في اتحاد المنتجين العرب

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور