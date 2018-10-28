الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 328 حادث منها 221 حادث حريق و107 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 28/10/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب 15 حالة ، ومركبات ب 13 حالة ، ومؤسسة حالة واحدة ، ومرافق عامة حالة واحدة ، ومحل تجاري حالة واحدة ، ومخزن حالة واحدة ، ومطعم حالة واحدة ، وأشجار مثمرة 11 حالة وحرجية ب4 حالات ، وأعشاب جافة 115 حالة ، وحضيرة مواشي حالة واحدة ، ومحولات وأعمدة كهربائية 6 حالات ، وإطارات مركبات 9 حالات ، ومخلفات 31 حالة ، وغيرها ب 9 حالات ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الحرق العمد 15 حالة ، والإهمال 90 حالة ، وتماس كهربائي 7 حالات ، وعبث الأطفال 7 حالات ، وحالة تسرب غاز منزلي ، وأسباب مجهولة ب 100 حالة.وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب17 حالة ، و12 حالة إنقاذ محاصرين ، وحالة إنقاذ مصاب سقط من علو ، وحالة تزويد مياه ، وحالة إنهيار واحدة ، و6 حالات تصريف وشفط مياه ، و4 حالات إنقاذ حيوانات وسحب مركبة عالقة بحالة واحدة ، ومعالجة وإحتواء تسرب غاز بحالة وحدة ، و5 حالات التخلص من آفات ضارة والتعامل مع جسم مشبوه بحالة واحدة ، وحالتي إزالة أشجار ، و 27 حالة طلب مساعدة ، وإنقاذ من مكان مغلق ب8 حالات ، و15 حالة إزالة زيوت ، و5 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت :7 حالات نتيجة الأمطار والرياح ، و 8 حالات إنزلاق مركبات وحالتي تدهور و8 حالات تصادم مركبات ، وحالتين نتيجة الكهرباء ، وحالة مفتعلة ، و11 حالة بمصاعد كهربائية عالقة و9 حالات إنقاذ من منزل مغلق و8 حالات إهمال ، وحالة سقوط من مرتفع ، و6 حالات عوامل طبيعية ، و44 حالة أسباب مختلفة.على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 338 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1145 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 152 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.وأشار التقرير إلى إتمام عقد 60 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 14168 متدرب.