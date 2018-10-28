شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
 تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 328 حادث منها 221 حادث حريق و107 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 28/10/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب 15 حالة ، ومركبات ب 13 حالة ، ومؤسسة حالة واحدة ، ومرافق عامة حالة واحدة ، ومحل تجاري حالة واحدة ، ومخزن حالة واحدة ، ومطعم حالة واحدة ، وأشجار مثمرة 11 حالة وحرجية ب4 حالات ، وأعشاب جافة 115 حالة ، وحضيرة مواشي حالة واحدة ، ومحولات وأعمدة كهربائية 6 حالات ، وإطارات مركبات 9 حالات ، ومخلفات 31 حالة ، وغيرها ب 9 حالات ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الحرق العمد 15 حالة ، والإهمال 90 حالة ، وتماس كهربائي 7 حالات ، وعبث الأطفال 7 حالات ، وحالة تسرب غاز منزلي ، وأسباب مجهولة ب 100 حالة.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب17 حالة ، و12 حالة إنقاذ محاصرين ، وحالة إنقاذ مصاب سقط من علو ، وحالة تزويد مياه ، وحالة إنهيار واحدة ، و6 حالات تصريف وشفط مياه ، و4 حالات إنقاذ حيوانات وسحب مركبة عالقة بحالة واحدة ، ومعالجة وإحتواء تسرب غاز بحالة وحدة ، و5 حالات التخلص من آفات ضارة والتعامل مع جسم مشبوه بحالة واحدة ، وحالتي إزالة أشجار ، و 27 حالة طلب مساعدة ، وإنقاذ من مكان مغلق ب8 حالات ، و15 حالة إزالة زيوت ، و5 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت :7 حالات نتيجة الأمطار والرياح ، و 8 حالات إنزلاق مركبات وحالتي تدهور و8 حالات تصادم مركبات ، وحالتين نتيجة الكهرباء ، وحالة مفتعلة ، و11 حالة بمصاعد كهربائية عالقة و9 حالات إنقاذ من منزل مغلق و8 حالات إهمال ، وحالة سقوط من مرتفع ، و6 حالات عوامل طبيعية ، و44 حالة أسباب مختلفة.

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 338 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1145 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 152 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 60 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 14168 متدرب.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة

الديمقراطية: القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لا تزال في مهب الريح ومُعلقة

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

&#34;الشعبية&#34; تُطالب المجلس المركزي بعدم فرض &#34;عقوبات جديدة&#34; على القطاع

"الشعبية" تُطالب المجلس المركزي بعدم فرض "عقوبات جديدة" على القطاع

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

"الديمقراطية" تُعلق على تصريحات وزير الخارجية العُماني حول التسليم بوجود إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

هيئة الأسرى: الأسير المضرب خضر عدنان يقرر التصعيد والامتناع عن شرب المياه

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 328 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ &#34;لجنة الصحافة الحرة&#34; في اتحاد المنتجين العرب

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ "لجنة الصحافة الحرة" في اتحاد المنتجين العرب

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد &#34;سوريا الديمقراطية&#34; من دير الزور

بعد قتل العشرات.. تنظيم الدولة يطرد "سوريا الديمقراطية" من دير الزور

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور