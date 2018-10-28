الشرطة تقبض على مشتبه به بحرق مركبة في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مشتبه به بحرق مركبة تعود لإحدى المواطنين من سكان محافظة بيت لحم .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مواطن من سكان محافظة بيت لحم كان قد تقدم بشكوى لدى الشرطة مفادها قيام مجهول بحرق مركبته وذلك أثناء وقوفها أمام منزله ليلا ، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة للكشف على عملية الحرق .وأضاف البيان انه وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات تم القاء القبض على شخص مشتبه به بحرق المركبة حيث تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص لاستكمال المقتضى القانوني أصولا .