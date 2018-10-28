شؤون فلسطينية

"الشعبية" تُطالب المجلس المركزي بعدم فرض "عقوبات جديدة" على القطاع

"الشعبية" تُطالب المجلس المركزي بعدم فرض "عقوبات جديدة" على القطاع
الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يُعقد اليوم في رام الله، بألا يتخذ أي "إجراءات عقابية" ضد قطاع غزة، لأن ذلك سيفاقم الوضع المتأزم أصلاً.

كما طالبت على لسان عضو لجنتها المركزية، حسين منصور في لقاء عبر برنامج (استوديو الوطن)، المجلس بألا يتخذ قرارات بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن يدفع باتجاه إنهاء الانقسام، وتنفيذ كل قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، بالإضافة إلى العمل باتجاه التحلل والتفكك الكامل من اتفاقية أوسلو.

كما دعا منصور إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، والعودة إلى العمل المقاوم والوحدوي؛ لمواجهة (صفقة القرن).

وأكد على أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي وُقعت بداية من اتفاق 2005، وحتى 2017، وهذه الاتفاقيات تمت صياغتها من قبل القيادة الفلسطينية، مشدداً على أنه يجب على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، أن ينفذ هذه الاتفاقيات باعتباره رئيساً للجنة التنفيذية.

وأضاف "نحن نتحدث عن مخرجات بيروت، واجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، حيث تم عقده عدة أيام، وتحديد جداول وأجندة، مشيراً إلى أن الأولوية في الجبهة الشعبية، هي بناء منظمة التحرير، وإنهاء الانقسام.

وأكد أن "بناء منظمة التحرير، هو مدخل لإنهاء الانقسام، وفي حال التأم الإطار القيادي، وحدد أجندة لتنفيذ الاتفاقيات، فبالتأكيد سنصل إلى إعادة اللحمة بين الكل الفلسطيني".

وشدد على أن الفلسطينيين لن يستطيعوا مواجهة (صفقة القرن)، إلا إذا كانوا موحدين، مضيفاً أنه يجب عقد المجلسين المركزي والوطني، بعد ترتيب البيت الفلسطيني.

وتابع: "ما زلنا غير جديين في تنفيذ اتفاقيات المصالحة، ولا تزال الحسابات الشخصية، هي السائدة، وأقول إنه يجب على مصر أن تشرف على تنفيذ الاتفاقيات، ويشرف عليها كل حريص على المشروع الفلسطيني، ومن يتخلف عن تنفيذ هذه الاتفاقيات، يتم تعريته أمام الشعب الفلسطيني".

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