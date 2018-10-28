شؤون فلسطينية

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز مادي عبر الهاتف، بلغت قيمتها 10 آلاف دينار أردني، وألقت القبض على 3 أشخاص من المشتبه بهم في الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، " بأنه وبناء على شكوى، تقدم بها أحد المواطنين للشرطة، تعلقت بقيامه بدفع مبلغ 10 آلاف دينار أردني لمجهولين، قاموا بابتزازه عبر الهاتف، مقابل عدم نشر صور شخصية له عبر الإنترنت، ومطالبته بدفع المزيد من الأموال، وعلى الفور باشرت المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعلين" .

وأضاف البيان: بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه بهم، وإلقاء القبض عليهم، وضبط جهاز لاب توب، و8 أجهزة خلوية، تحتوي صور المشتكي، والتي استخدمت في عملية الابتزاز .

هذا، وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة، وإحالتهم للنيابة العامة مع المضبوطات؛ لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم، حسب الأصول.

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