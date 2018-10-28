شؤون فلسطينية

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، أن وزارة التربية، ستواصل وبكل ثبات تشييد مدارس التحدي في كافة المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، وسيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات هذه المدارس؛ في رسالة تحد لممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد التعليم، وتأكيد على دعم وإسناد لهذه المدارس.

جاء ذلك، خلال مشاركته، صباح اليوم، في فعاليات الطابور الصباحي في مدرسة (إبزيق) الأساسية المختلطة "التحدي 10" بمديرية تربية طوباس؛ والتي تعرضت أجزاء منها مؤخراً لعملية تدمير ومصادرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في هذه الفعاليات محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اللواء يونس العاص، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير تربية طوباس، سائد قبها، ورئيس بلدية طوباس، حسان مجلي، وأمين سر إقليم فتح في طوباس، محمود صوافطة، وأمين سر اتحاد المعلمين في طوباس، أحمد صوافطة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأجهزة الأمنية وفعاليات المحافظة والأسرة التربوية.

وفي مستهل الفعاليات ومن قلب المدرسة، أرسل الوزير وبمعية طلبة المدرسة والمشاركين برقية تعزية للأردن الشقيق، تجسدت فيها مشاعر نبيلة، عبرت عن روح التآخي والمواساة لعائلات شهداء الحادث المُفجع، الذي نجم عنه استشهاد عدد من المواطنين جلهم من الطلبة، كما بعث برسالة دعم وإسناد لمدرسة بنات العودة الأساسية، التي تنافس على لقب أفضل مدرسة، ضمن برنامج تحدي القراءة العربي في دبي.

وجدد صيدم تأكيده على إصرار الأسرة التربوية على التصدي لانتهاكات الاحتلال وإفشال مخططاته وسياساته الرامية إلى تدمير المنظومة التربوية، واستهداف المؤسسات التعليمية، لافتاً إلى أن النجاحات المتلاحقة التي تحققها الأسرة التربوية، وصمودها في وجه المحتل يشكل رداً قوياً على انتهاكاته.

وأردف قائلاً: "إن مدارسنا كالثورة الفلسطينية، وجدت لتبقى ولتنتصر"، معبراً عن شكره وتقديره لمحافظة طوباس والبلدية ومديرية التربية وأسرة المدرسة والأجهزة الأمنية وفعاليات ومؤسسات المحافظة وفعالياتها على دعمهم وإسنادهم للتعليم بشكل عام وللمدرسة بوجه خاص.

وطالب الوزير كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها وإثارتها في كافة المحافل، مؤكداً أن الوزارة، ستتخذ في الفترة المقبلة، خطوات للدفاع عن التعليم وحمايته عبر القنوات السياسية والقانونية والدبلوماسية.





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