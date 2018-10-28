هيئة المعابر والحدود تُبلغ التجار بإغلاق كرم أبو سالم يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت اللجنة الرئاسية التابعة للهئة العامة للمعابر والحدود، التجار، بأنه سيتم إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة، يوم الثلاثاء؛ بسبب الانتخابات البلدية الإسرائيلية.
أبلغت اللجنة الرئاسية التابعة للهئة العامة للمعابر والحدود، التجار، بأنه سيتم إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة، يوم الثلاثاء؛ بسبب الانتخابات البلدية الإسرائيلية.
يشار، إلى أن أفيغدور ليبرمان، قرر قبل عدة أيام، فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري)، والسماح بإدخال كميات الوقود القطري إلى قطاع غزة.
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