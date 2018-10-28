هيئة المعابر والحدود تُبلغ التجار بإغلاق كرم أبو سالم يوم الثلاثاء





يشار، إلى أن أفيغدور ليبرمان، قرر قبل عدة أيام، فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري)، والسماح بإدخال كميات الوقود القطري إلى قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنأبلغت اللجنة الرئاسية التابعة للهئة العامة للمعابر والحدود، التجار، بأنه سيتم إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة، يوم الثلاثاء؛ بسبب الانتخابات البلدية الإسرائيلية.