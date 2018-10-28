لأول مرة منذ عام.. عودة جدول الكهرباء ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع



يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي سمح الأسبوع الماضي، باستئناف إدخال وقود لصالح محطة توليد كهرباء غزة، قامت بشرائه دولة قطر، في إطار مساعي الأمم المتحدة ومصر؛ لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.







يذكر، أنه تم الانتظام بجدول أربع ساعات، مقابل 16 قطاع منذ بداية العام الحالي، حيث أكدت الشركة، أن العمل بهذا الجدول كان قبل هذا العام، ولكن لم يكن منتظماً.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، اليوم الأحد: إن سلطة الطاقة، أبلغتها بأنه سيتم تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد.وأضافت الشركة، أن طواقمها ستستلم الكميات الإضافية، وتبدأ بالتحميل التدريجي للخطوط، وستبدأ من عصر هذا اليوم بتطبيق الجدول الجديد، وهو 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع.