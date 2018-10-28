اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن (الكابينت) سيناقش الأوضاع الأمنية، وحالة التوتر في قطاع غزة.





وشهد قطاع غزة، أول أمس حالة من التوتر، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصفها مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.





كما وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، جلسة طارئة عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.