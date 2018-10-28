أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة (أونروا) سامي مشعشع: إن إجراءات إسرائيل بحق الوكالة في القدس، ليس فقط تجفيف مصادرها بالمدينة، وإنما أيضاً إلغاء صفة اللجوء واللاجئ للمقدسي، مبيناً أن عدد اللاجئين المقدسيين ما بين 110- 120 ألف لاجئ مسجلين في الوكالة.وأشار مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلىخطورة مساعي الحكومة الإسرائيلية، التي تريد إلغاء وجود الوكالة في القدس لأنها تجمع محورين أساسيين للاجيء الفلسطيني هما: القدس واللاجئون، مبيناً أن إجراءات الاحتلال بحق الوكالة تحمل طابعاً انتخابياً في إطار أي حملة انتخابية.وأضاف، أنه لا يوجد موقف جدي من المجتمع الدوليلوقف إجراءات الاحتلال بحق (أونروا)، مبيناً أن الموقف الوحيد هو التعهدات بدعم الوكالة من قبل عدد من الدول معرباً عن أمله بأن تترجم هذه التعهدات إلى أموال.ولفت إلى أن بعض هذه التعهدات وصلت، في حين هنالك تعهدات أخرى لم تصل، كون إجراءاتها معقدة مالياً لترجمتها، رافضاً تسمية هذه الدول.