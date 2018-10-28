مباشر | المجلس المركزي.. إنعقاد متجدد وقرارات حاسمة

شؤون فلسطينية

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وكالة (أونروا) سامي مشعشع: إن إجراءات إسرائيل بحق الوكالة في القدس، ليس فقط تجفيف مصادرها بالمدينة، وإنما أيضاً إلغاء صفة اللجوء واللاجئ للمقدسي، مبيناً أن عدد اللاجئين المقدسيين ما بين 110- 120 ألف لاجئ مسجلين في الوكالة.

وأشار مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى 
خطورة مساعي الحكومة الإسرائيلية، التي تريد إلغاء وجود الوكالة في القدس لأنها تجمع محورين أساسيين للاجيء الفلسطيني هما: القدس واللاجئون، مبيناً أن إجراءات الاحتلال بحق الوكالة تحمل طابعاً انتخابياً في إطار أي حملة انتخابية.

وأضاف، أنه لا يوجد موقف جدي من المجتمع الدولي 
لوقف إجراءات الاحتلال بحق (أونروا)، مبيناً أن الموقف الوحيد هو التعهدات بدعم الوكالة من قبل عدد من الدول معرباً عن أمله بأن تترجم هذه التعهدات إلى أموال.

ولفت إلى أن بعض هذه التعهدات وصلت، في حين هنالك تعهدات أخرى لم تصل، كون إجراءاتها معقدة مالياً لترجمتها، رافضاً تسمية هذه الدول.

أخبار ذات صلة

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

هيئة المعابر والحدود تُبلغ التجار بإغلاق كرم أبو سالم يوم الثلاثاء

هيئة المعابر والحدود تُبلغ التجار بإغلاق كرم أبو سالم يوم الثلاثاء

لأول مرة منذ عام.. عودة جدول الكهرباء ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع

لأول مرة منذ عام.. عودة جدول الكهرباء ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع

قيادي حمساوي متهكماً: أقترح دمج المجلسين المركزي والثوري وتسميته (مجلس فتح المركزي الثوري)

قيادي حمساوي متهكماً: أقترح دمج المجلسين المركزي والثوري وتسميته (مجلس فتح المركزي الثوري)

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ &#34;لجنة الصحافة الحرة&#34; في اتحاد المنتجين العرب

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ "لجنة الصحافة الحرة" في اتحاد المنتجين العرب

عضو بالتنفيذية: انقلاب حماس على الشرعية ضمن مناقشات المجلس المركزي

عضو بالتنفيذية: انقلاب حماس على الشرعية ضمن مناقشات المجلس المركزي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

الخليل: ابتزاز مواطن عبر الهاتف بصوره الشخصية بقيمة 10 آلاف دينار

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

صيدم من قلب (إبزيق): سيبقى علم فلسطين يخفق في ساحات مدارس التحدي

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

وفاة طفل بعد دهسه من صهريج مياه شمال القطاع

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ &#34;لجنة الصحافة الحرة&#34; في اتحاد المنتجين العرب

تكليف أحمد زكارنة رئيساً لـ "لجنة الصحافة الحرة" في اتحاد المنتجين العرب

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

اليوم.. جلسة طارئة لـ (الكابينت) لمناقشة حالة التوتر في قطاع غزة

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

أونروا: إجراءات إسرائيل بحق الوكالة بالقدس تهدف لإلغاء صفة اللجوء عن المقدسيين

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

منوعات

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

صور:كيم كارداشيان تغضب متابعيها في جلسة تصوير مع ابنتها من دون ثياب

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم &#34;الوسادة الخالية&#34;.. لن تتخيل المبلغ

وثيقة نادرة تكشف أجر عبدالحليم حافظ عن فيلم "الوسادة الخالية".. لن تتخيل المبلغ

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

إعلامية مصرية شهيرة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها.. شاهد رد فعلها

فيديو: وصلة رقص لـ&#34;وعد&#34; السعودية مع &#34;ادوارد&#34; تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: وصلة رقص لـ"وعد" السعودية مع "ادوارد" تعرضها لانتقادات لاذعة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت بحـادث طائرة

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

فيديو: لحظة إغماء وسقوط ملكة جمال باراجواي على المسرح.. والسبب؟

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

زوج غنوة:الي يمنع ابن يتيم من ابوه هو ده المفسد في الأرض

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف خطأه الأكبر قبل الارتباط بديانا

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

في صالون بيتها.. حليمة بولند تعطي نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل

عربي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

وزير دفاع قطر: دعم تركيا أول عامل خارجي لفشل الحصار على بلادنا

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث