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شؤون فلسطينية

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة

وزير العمل: استراتيجية البنك الدولي تجاه فلسطين مهمة
البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير العمل، مأمون أبو شهلا، بالاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي، وزيادة المنح المقدمة لدولة فلسطين إلى 90 مليون دولار مشيراً إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع البنك للاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات المادية.

وأضاف أبو شهلا، في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن البنك الدولي، يعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارات الخاصة، آخذاً بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة في الضفة وقطاع غزة، مبيناً أن هناك خططاً، اعدت لتشغيل هذه المنحة كما يجب.

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