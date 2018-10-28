رئيس صندوق الاستثمار: إسرائيل لا تريد أي انفكاك اقتصادي عنها

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى، أن إسرائيل لا تُريد أي انفكاك اقتصادي عنها، حتى تستمر دولة فلسطين في الاعتماد عليها بشكل كامل، مبيناً أن فلسطين تخوض اشتباكاً جدياً وعلى كل المستويات؛ سياسية واقتصادية وقانونية ودولية؛ لانتزاع حقوقنا وتحسين الوضع الاقتصادي.وأكد مصطفى لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، استمرار المعركة مع الاحتلال، وبدعم من الأصدقاء من أجل تغيير الواقع والوصول إلى ترتيبات اقتصادية مقبولة، تسمح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو بشكل معقول، من أجل خلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على إسرائيل والدول المانحة.وقال مصطفى: إنه لإتمام هذه المعركة، يجب أولاً: أن يكون هناك موقف وطني واضح، حول ماذا نريد بشأن الانفكاك عن إسرائيل للبدء بمجموعة من الإجراءات التي تُوصلنا لهذا الهدف، وعلى رأسها السياسات الاقتصادية، التي يمكن وضعها حتى نتجنب الاعتماد على إسرائيل فيها، وفي نفس الوقت إمكانية العمل على بناء اقتصاد وطني ذاتي من خلال الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص والحكومة، وبالتعاون مع الدول المانحة.وبين: أن ذلك يأتي في إطار جهد ما بين الحكومة والقطاع الخاص والدول الداعمة؛ لتكوين منظومة سياسية عملية للخروج من التبعية الاقتصادية.وأشار رئيس صندوق الاستثمار إلى أن المساعدات الدولية تراجعت بنسبة كبيرة، مبيناً أن هذه المساعدات كانت مليار وثمانمئة مليون دولار في عام 2008 في حين لم تتجاوز هذا العام الـ 500- 600 مليون دولار.