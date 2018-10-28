دويك: على الرئيس عباس أن يلتزم بنصوص الدستور الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك: إن أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي "باطلة"، داعيًا الرئيس محمود عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور، والمحافظة على مفاصله.وحذّر دويك، في بيان صحفي، ممّا وصفه "العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني".وشدّد على أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني "وغير ذلك انقلاب على مبادئ الدستور"، داعيًا إلى الاحتكام إلى الانتخابات لبناء المؤسسات الفلسطينية.وطالب دويك قيادة السلطة ومنظمة التحرير، بالإعلان الفوري عن رفع الإجراءات عن قطاع غزة، وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية.