تركيا: النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق في مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يلتقي النائب العام السعودي، سعود المعجب مع نظيره التركي في إسطنبول اليوم الأحد، في إطار التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس برس).وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع لكن دون أي تفاصيل حول طبيعة الاجتماع بين النائب العام السعودي، ونظيره التركي.وجاء إعلان أردوغان، بعدما أكد النائب العام السعودي يوم الخميس الماضي، التحقيق في معلومات من الجانب التركي، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.