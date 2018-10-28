شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي للسنوار: سأؤذيك

وزير إسرائيلي للسنوار: سأؤذيك
يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، على قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي وفق الإعلام الإسرائيلي، أعطى مُهلة حتى يوم الخميس المقبل كي يتم إدخال 15 مليون دولار، أصول المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة "الذين عينتهم حركة حماس".

وقال بينت: حول مطالب السنوار، نحن لا نتصرف وفقاً لتهديدات، فإذا ما حاول شخص ما ابتزازي، فلن أستسلم وسأؤذيه، متابعًا: "سياستي هي قتل كل فلسطيني يصل إلى السياج ويفككه، وهم يفهمون القوة ثم بعد ذلك سيأتي السلام".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: علينا ضرب كل من يحاول ابتزازنا، وتحديدًا قادة حركة حماس في قطاع غزة، وعليهم أن يعلموا أننا لن ندفع المال الذي تطلبه لأن هذا المال هو رسوم الحماية، وبالتالي الطريقة للتعامل مع هذه الحركة هي القوة وليس الحنية.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، قالت: إن السنوار بعث برسالة تحذير جديدة لإسرائيل، مضيفة أن السنوار أرسل رسالة للطرف المصري، طالب فيها بضرورة سماح إسرائيل بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة.

وحسب القناة، فقد شدد على أن هذا يجب أن يحدث بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى، وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتصعيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.

وأضافت القناة: "رفعت حماس من مطالبها في وثيقة أرسلها زعيم المنظمة يحيى السنوار إلى مصر، طالب إسرائيل بتحويل 15 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة وإلا التصعيد".

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