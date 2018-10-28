وزير البناء الإسرائيلي يُصادق على بناء 20 ألف وحدة إستطانية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه بعد فترة طويلة من التخوف من المواجهات السياسية، تم التوقيع على اتفاق لبناء آلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم. وهذا هو اتفاق تطوير شامل بين وزارة البناء في إسرائيل وبلدية معاليه ادوميم، لبناء آلاف الوحدات السكنية في المدينة على مدى السنوات المقبلة.وفقا للصحيفة فإنه مع توقيع الاتفاقية، سيكون من الممكن البدء في أعمال التطوير التي ستسمح ببناء 470 وحدة سكنية تتمتع بموافقة سياسية.أما الوحدات السكنية المتبقية في الاتفاق، والتي تقرب من 20.000 وحدة سكنية، فتخضع لموافقة الجهات السياسية.وقال وزير البناء يوآف غالانت: "أرحب بتوقيع الاتفاقية الشاملة التي ستؤدي إلى تطوير وزيادة كبيرة في عدد سكان معاليه أدوميم.وبالإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة، ستقام في المدينة مباني للمؤسسات العامة والتعليم، ومن بينها كنس يهودية، ومدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية. يجب أن نستمر في تعزيز السيطرة على منطقة القدس، من معاليه أدوميم في الشرق إلى جفعات زئيف في الغرب، ومن عطاروت في الشمال إلى منطقة بيت لحم وقبر راحيل في اتجاه إفرات وغوش عتصيون. هذه أماكن ذات أهمية تاريخية واستراتيجية ووطنية".وأضاف أن "الضفة الغربية والقدس الشرقية، ليست أصولاً قابلة للتفاوض من الناحية الأمنية، وأنها ستخدم أمن الدولة، حتى ضد التهديدات القادمة من الشرق، تلك المتوقعة وتلك غير المعروفة".وتابع: في معاليه ادوميم نعمل بتعاون كامل مع رئيس البلدية وسنواصل العمل لتعزيز المدينة، يجب أن نستمر في الحفاظ على تلك المناطق وغور الأردن تحت السيطرة الكاملة وتعزيز الاستيطان في هذه المناطق.