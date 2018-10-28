الغنوشي: سنتفاعل مع مبادرة السبسي بخصوص المساواة في الميراث

رام الله - دنيا الوطنأكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية في كلمة ألقاها، السبت، أن حزبه سيتفاعل مع مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث، إذا عرضت على البرلمان.وأشار الغنوشي إلى أنه سيقترح بعض التعديلات التي وصفها بالضرورية؛ ليتلاءم نص المبادرة مع الواقع دون تعسف أو وصاية على مفاهيم الحرية والحداثة وفق تعبيره.واقترح السبسي في شهر آب/ أغسطس 2018، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، لكن مع احترام إرادة الوارثين، الذين يختارون عدم المساواة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورفضت حركة "النهضة" مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.وجاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة في شهر آب/ أغسطس، وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني: إن النهضة ترفض أي مشروع، يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية.وشدد حينها على أن الحركة ترفض تغيير أحكام الميراث، وكل مشروع يتعارض مع الدستور، ويناقض هوية البلاد، مضيفاً أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم، تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام، ودولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب.