وزارة الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف كنيساً يهودياً في بنسلفانيا





وأكدت الوزارة على تضامننا مع الشعب الأمريكي، الذي يتعرض باستمرار لهذه الظاهرة، ومواساتنا للعائلات الثكلى.





وقالت الوزارة: "هذا الإرهاب يجب أن يسمى باسمه، ويجب ان يُدان مهما كان شكله".



ودانت الوزارة، "الإرهاب" بأشكاله كافه، وتحذر مجدداً من مخاطر ونتائج ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية وإنكار الآخر والاستعمار، وتدعو المسؤولين والقادة الدولين، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع الرأي العام إلى تكثيف الجهود وتنسيقها

في مواجهة الإرهاب ومنظماته ومصادره، والانحياز التام

للسلام والسلم الأهلي وثقافتهما.

وتدين الوزارة استهداف أماكن العبادة من قبل هؤلاء المسلحين الذين يحملون عقيدة فاشية بنيوية مبنية على تفوق العرق الأبيض وهيمنته، هذا النوع من "الإرهاب" هو الأخطر لانه يتواجد داخل المجتمع، ويستهدف كل من يختلف معه شكلاً أو عرقاً أو ديناً أو نهجاً، بحسب تعبيرها.