وزارة الخارجية تُدين التفجير الذي استهدف كنيساً يهودياً في بنسلفانيا
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، التفجير الذي استهدف يوم أمس، كنيساً يهودياً في بيتيرزبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأمريكيين اليهود، وبعض رجال الشرطة.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، التفجير الذي استهدف يوم أمس، كنيساً يهودياً في بيتيرزبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأمريكيين اليهود، وبعض رجال الشرطة.
وتدين الوزارة استهداف أماكن العبادة من قبل هؤلاء المسلحين الذين يحملون عقيدة فاشية بنيوية مبنية على تفوق العرق الأبيض وهيمنته، هذا النوع من "الإرهاب" هو الأخطر لانه يتواجد داخل المجتمع، ويستهدف كل من يختلف معه شكلاً أو عرقاً أو ديناً أو نهجاً، بحسب تعبيرها.
ودانت الوزارة، "الإرهاب" بأشكاله كافه، وتحذر مجدداً من مخاطر ونتائج ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية وإنكار الآخر والاستعمار، وتدعو المسؤولين والقادة الدولين، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع الرأي العام إلى تكثيف الجهود وتنسيقها
في مواجهة الإرهاب ومنظماته ومصادره، والانحياز التام
للسلام والسلم الأهلي وثقافتهما.
وأكدت الوزارة على تضامننا مع الشعب الأمريكي، الذي يتعرض باستمرار لهذه الظاهرة، ومواساتنا للعائلات الثكلى.
وقالت الوزارة: "هذا الإرهاب يجب أن يسمى باسمه، ويجب ان يُدان مهما كان شكله".
ودانت الوزارة، "الإرهاب" بأشكاله كافه، وتحذر مجدداً من مخاطر ونتائج ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية وإنكار الآخر والاستعمار، وتدعو المسؤولين والقادة الدولين، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع الرأي العام إلى تكثيف الجهود وتنسيقها
في مواجهة الإرهاب ومنظماته ومصادره، والانحياز التام
للسلام والسلم الأهلي وثقافتهما.
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