سيول الأردن: جثمان"سارة أبو سيدو"سُلم بالخطأ لعائلة ثانية.. واتفاق بعدم نبش القبر

ظل اختفاء جثمان الطفلة الفلسطينية سارة حديث الشارع الأردني على مدار يومين بعد الكارثة، إلا أن فحص الـدي ان إيه، أكد وقوع خطأ في التعرف على الجثث، حيث ظلت جثة مجهولة الهوية تبين فيما بعد إنها تعود للطفلة هند، بينما جثمان سارة قد تم تسليمه لعائلة هند بالخطأ.



وأعلن المركز الوطني للطب الشرعي الأردني مساء أمس السبت، أنّ الطفلة الأردنية سارة أبو سيدو التي توفيت في البحر الميت، تم تسليم جثمانها بالخطأ لعائلة أخرى.



وحسم المركز بذلك الجدل بشأن الجثة المجهولة التي وصلت إلى مستشفى البشير بعد الحادثة، والتي قالت عائلة الطفلة سارة أبو سيدو إنّها لا تعود لابنتهم، وقد أثبتت فحوصات الـ"DNA" ذلك أيضًا، وفق وكالات أردنية.

وأعلن مدير المركز "أحمد بني هاني" في مؤتمر صحفي، أن "نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بالبصمة الوراثية الـ(D N A)، هي التي بينت هوية الطفلة المتبقية في المركز إثر حادثة البحر الميت".



وقال إنّ "الطفلة الموجودة في المركز حاليًا تعود لعائلة سبق أنّ تعرفت على هوية طفلتين توفيتا بالحادثة على أنهما ابنتاهما"، مضيفًا أنّ "نتائج الفحوص المخبرية بينت أن إحدى الطفلتين التي كانت العائلة تعرفت عليهما وتسلمتهما هي لأسرة أخرى".



وأوضح بني هاني أنّه "تم إبلاغ ذوي الطفلتين وذوي الطفلة المتبقية بالمركز بواقع الحال"



وأكد أنّه "في حالات الحوادث الجماعية ولا سيما التي تكون فيها معالم وهويات المتوفين واضحة، فإنه يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم وهذا ما حصل في حادثة البحر الميت".



وتوصّلت عائلتا الطفلتين سارة أبو سيدو وهند العزة، اللتين كانتا ضمن ضحايا كارثة البحر الميت، لاتفاق إنساني، يقضي بعدم نبش قبر الطفلة سارة التي تم تسليم جثمانها بالخطأ لعائلة الطفلة هند.



وقال أحد أقارب الطفلة العزة، إن عائلتي العزة وأبو سيدو اتفقتا على إقامة صلاة الجنازة على الفتاة هند العزة بعد ظهر الأحد في جرش ودفنها بجوار سارة.



وفي مؤتمر صحافي السبت، كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني عن وقوع خطأ في التعرف على جثامين ضحايا حادثة البحر الميت.



إذ استلمت عائلة العزة جثمان فتاتين، ظنًّا أنهما تعودان لهند وشقيقتها ريم العزة، إلا أن إحدى الجثث كانت تعود لسارة أبو سيدو. وأوضح بني هاني أنّه "تم إبلاغ ذوي الطفلتين وذوي الطفلة المتبقية بالمركز بواقع الحال"وأكد أنّه "في حالات الحوادث الجماعية ولا سيما التي تكون فيها معالم وهويات المتوفين واضحة، فإنه يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم وهذا ما حصل في حادثة البحر الميت".وتوصّلت عائلتا الطفلتين سارة أبو سيدو وهند العزة، اللتين كانتا ضمن ضحايا كارثة البحر الميت، لاتفاق إنساني، يقضي بعدم نبش قبر الطفلة سارة التي تم تسليم جثمانها بالخطأ لعائلة الطفلة هند.وقال أحد أقارب الطفلة العزة، إن عائلتي العزة وأبو سيدو اتفقتا على إقامة صلاة الجنازة على الفتاة هند العزة بعد ظهر الأحد في جرش ودفنها بجوار سارة.وفي مؤتمر صحافي السبت، كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني عن وقوع خطأ في التعرف على جثامين ضحايا حادثة البحر الميت.إذ استلمت عائلة العزة جثمان فتاتين، ظنًّا أنهما تعودان لهند وشقيقتها ريم العزة، إلا أن إحدى الجثث كانت تعود لسارة أبو سيدو.















رام الله - دنيا الوطن