سيدني: مظاهرات حاشدة دعما للقدس واحتجاجا على محاولات نقل السفارة الأسترالية















رام الله - دنيا الوطنشارك المئات في مظاهرة حاشدة انطلقت وسط مدينة سيدني الأسترالية دعما للقدس وبحضور ممثلي الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وتحدث في المظاهرة كل من أيدي زنانيري احد قياديي الجالية الفلسطينية والسيناتور ماهرين فاروقي من حزب الخضر والشيخ طاهر المشهرواوي من الجالية الإسلامية وفيفيان بروزولت من منظمة يهود ضد الاحتلال.وأكد المشاركون مساندتهم ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.من جانبه قال شامخ بدرة أحد منظمي المظاهرة والقيادي والناشط الفلسطيني بأن هذه االمظاهرة الحاشدة انطلقت في سيدني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون والذي أشار فيها بإن أستراليا ستدرس الاعتراف بالقدس كعاصمة " لإسرائيل"، ونقل سفارتها إلى هناك.وأشار بدرة بأن التحركات الدبلوماسية والسياسية مع الساسة الاستراليين والبرلمانيين تتواصل من أجل الحفاظ على موقف أستراليا الرسمي وعدم مساندتها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب".وأكد بدرة على أهمية حشد و توحيد الجهود خاصة أن الشعب الفلسطيني على أعتاب منعطف تاريخي خطير في ظل قرار الإدارة الامريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ,وفي ظل ما يرشح من معلومات حول ما تتضمنه صفقة القرن من اجحاف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, وإنهاء لقضية اللاجئين والتي تعتبر الشاهد الأعظم على النكبة الفلسطينية وعلى جريمة العصر التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال من تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني وتشريده في اصقاع الارض وإنكار وجوده, وسرقة تراثه وتاريخه.بدوره أشار حسن مرتضى أحد المشاركين والناشطين في الجالية العربية بأن القدس هي قضية مركزية لا تخضع للمساومة ونرفض اَي محاولات من قبل حزب الأحرار الأسترالي لنقل السفارة الأسترالية معتبرا ذلك بمثابة دعما للاحتلال الاسرائيلي العنصري على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.