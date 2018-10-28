العراق.. سقوط أبراج كهرباء وتسجيل 900 حالة اختناق جراء العواصف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، سقوط 17 برجًا رئيسًا لنقل الطاقة الكهربائية جنوب البلاد؛ ما تسبب بخروج خطين رئيسين لتجيهز الطاقة عن الخدمة، إثر العواصف التي اجتاحت البلاد على مدى اليومين الماضيين.وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إنّ "العواصف الشديدة أدت الى انفصال وخروج خطين لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في محافظتي البصرة وذي قار"، وفق "إرم".وأضاف أنّ "خروج الخطين عن الخدمة تسبب بفقدان 200 ميغاواط من الطاقة".كما تسببت العواصف الشديدة التي رافقها تصاعد الغبار بإصابة المئات بحالات اختناق، وفقًا لإحصائية أصدرتها وزارة الصحة العراقية.وقالت الوزارة، في الإحصائية، إن "العواصف التي ضربت البلاد، خاصة المنطقة الغربية تسببت بإصابة 900 شخص بحالات اختناق، معظمهم في محافظة الأنبار غرب البلاد".وتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية (مؤسسة حكومية رسمية)، أن تتحسن الأحوال الجوية غدًا الأحد.