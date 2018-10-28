إصابة مزارع برصاص الاحتلال شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مزارع فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن الاحتلال، أطلق النار صوب صيادي العصافير، قبالة بوابة النعايمة العسكرية شرقي بيت حانون، ما أدى إلى إصابة أحد المزارعين برصاصة في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي؛ لتلقي العلاج.